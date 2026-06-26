Απόδραση στη Μεσσηνία με AION V: Η νέα εμπειρία του ηλεκτρικού ταξιδιού

«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μία ιδέα που ήρθε η ώρα της» λέει ένα από τα πιο viral αποφθέγματα που αποδίδονται στον Βίκτορα Ουγκό. Και η Ιστορία δείχνει πως είχε δίκιο.