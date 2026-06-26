Ένα ελαστικό για κάθε εποχή, χωρίς συμβιβασμούς!
NEWSAUTO.GR

Ένα ελαστικό για κάθε εποχή, χωρίς συμβιβασμούς!

Η ασφάλεια, η μεγάλη αντοχή και το κορυφαίο επίπεδο πρόσφυσης σε κάθε περίσταση και καιρικές συνθήκες είναι αυτά που αναζητούμε σε ένα ελαστικό. Δηλαδή ό,τι προσφέρει το νέο Goodyear Vector All Season 4.

Ένα ελαστικό για κάθε εποχή, χωρίς συμβιβασμούς!
Όπως γνωρίζουμε όσοι οδηγούμε, η καθημερινότητά μας στους δρόμους έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά στην Goodyear, τον κορυφαίο κατασκευαστή ελαστικών με ιστορία σχεδόν 130 ετών.

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