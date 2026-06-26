Ένα ελαστικό για κάθε εποχή, χωρίς συμβιβασμούς!

Η ασφάλεια, η μεγάλη αντοχή και το κορυφαίο επίπεδο πρόσφυσης σε κάθε περίσταση και καιρικές συνθήκες είναι αυτά που αναζητούμε σε ένα ελαστικό. Δηλαδή ό,τι προσφέρει το νέο Goodyear Vector All Season 4.