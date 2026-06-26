Το καινούργιο Audi Q7 διαθέσιμο στην ελληνική αγορά - Πόσο κοστίζει;

Το μεγάλο SUV της Audi διατηρεί τον γνώριμο χαρακτήρα του, αλλά ταυτόχρονα φέρνει σημαντικές αλλαγές σε σχεδίαση, τεχνολογία και πρακτικότητα, καθώς σκοπεύει να συνεχίσει την πορεία που γράφει εδώ και 20 χρόνια.