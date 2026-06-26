Το καινούργιο Audi Q7 διαθέσιμο στην ελληνική αγορά - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Το καινούργιο Audi Q7 διαθέσιμο στην ελληνική αγορά - Πόσο κοστίζει;

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Audi ενημέρωσε σχετικά με την έναρξη διάθεσης της 3ης γενιάς του Q7 στην ελληνική αγορά.

Το καινούργιο Audi Q7 διαθέσιμο στην ελληνική αγορά - Πόσο κοστίζει;
Το μεγάλο SUV της Audi διατηρεί τον γνώριμο χαρακτήρα του, αλλά ταυτόχρονα φέρνει σημαντικές αλλαγές σε σχεδίαση, τεχνολογία και πρακτικότητα, καθώς σκοπεύει να συνεχίσει την πορεία που γράφει εδώ και 20 χρόνια.

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