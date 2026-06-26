BYD: Θέλει να την θεωρούν ευρωπαϊκή εταιρεία
NEWSAUTO.GR

BYD: Θέλει να την θεωρούν ευρωπαϊκή εταιρεία

Η BYD σχεδιάζει να ιδρύσει 2ο εργοστάσιο στην Ευρώπη, ενώ ήδη εξελίσσει μοντέλα αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Τι έχει στα πλάνα της η εταιρεία, και πώς σκοπεύει να εδραιωθεί στη Γηραιά Ήπειρο;

BYD: Θέλει να την θεωρούν ευρωπαϊκή εταιρεία

Η BYD θέλει να εδραιωθεί παγκοσμίως, και έχει ως σκοπό να γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων μέσα στην επόμενη πενταετία. Η κινεζική εταιρεία θεωρεί την Ευρώπη ως ένα κομβικό σημείο για να πετύχει αυτό το στόχο, κάτι που φαίνεται και από το πώς αντιμετωπίζει την αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.

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