BYD: Θέλει να την θεωρούν ευρωπαϊκή εταιρεία
BYD: Θέλει να την θεωρούν ευρωπαϊκή εταιρεία
Η BYD σχεδιάζει να ιδρύσει 2ο εργοστάσιο στην Ευρώπη, ενώ ήδη εξελίσσει μοντέλα αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά. Τι έχει στα πλάνα της η εταιρεία, και πώς σκοπεύει να εδραιωθεί στη Γηραιά Ήπειρο;
Η BYD θέλει να εδραιωθεί παγκοσμίως, και έχει ως σκοπό να γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων μέσα στην επόμενη πενταετία. Η κινεζική εταιρεία θεωρεί την Ευρώπη ως ένα κομβικό σημείο για να πετύχει αυτό το στόχο, κάτι που φαίνεται και από το πώς αντιμετωπίζει την αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.
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