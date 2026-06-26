Πότε παραδίδεται το τμήμα Καλαμπάκα-Γρεβενά του αυτοκινητοδρόμου E65

Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή του βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Ε65, καθώς το τελευταίο υπό κατασκευή τμήμα από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Ιουλίου, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας.