Πότε παραδίδεται το τμήμα Καλαμπάκα-Γρεβενά του αυτοκινητοδρόμου E65
Πότε παραδίδεται το τμήμα Καλαμπάκα-Γρεβενά του αυτοκινητοδρόμου E65
Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή του βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Ε65, καθώς το τελευταίο υπό κατασκευή τμήμα από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Ιουλίου, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας.
Αυτοψία στο εργοτάξιο του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65 πραγματοποίησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.
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