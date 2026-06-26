Δοκιμάζουμε το ντιζαϊνάτο DS N°8 με τα 245 άλογα- Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το ντιζαϊνάτο DS N°8 με τα 245 άλογα- Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Με fastback οροφή, avant-garde ντιζάιν και πολυτέλεια στην καμπίνα, το DS N°8 έρχεται να ξεχωρίσει από τη μάζα. Οι Γάλλοι εφοδίασαν την ηλεκτρική τους ναυαρχίδα με μια μεγάλη μπαταρία, και υπόσχονται να μειώσουν κατά πολύ το άγχος της φόρτισης.

Δοκιμάζουμε το ντιζαϊνάτο DS N°8 με τα 245 άλογα- Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

«Τι αυτοκίνητο είναι αυτό;». Να μια ερώτηση που θα ακούς σε καθημερινή βάση, όντας πίσω από το ιδιαίτερο τιμόνι του νέου DS N°8, του μοντέλου που αποτελεί τη ναυαρχίδα της γαλλικής μάρκας.

Βλέπετε, το αυτοκίνητο έχει avant-garde σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα και «παντρεύει» στοιχεία από διαφορετικές κατηγορίες αμαξωμάτων. Είναι crossover με fastback επικλινή οροφή και 15,5 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, ένα νούμερο που δεν το καθιστά 100% SUV, ωστόσο σου δίνει μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων συγκριτικά με τις παραδοσιακές «κούρσες».

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