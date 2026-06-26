Με αγωνιστικό αυτοκίνητο η Ελληνική Αστυνομία

Ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεχωρίζει για ακόμη μία χρονιά το αγωνιστικό αυτοκίνητο της Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για ένα Škoda Fabia RS Rally2, το οποίο οδηγούν οι Γιάννης Πλάγος και Χρήστος Κουζιώνης, το ίδιο πλήρωμα που το 2025 αναδείχθηκε πρώτο ανάμεσα στις ελληνικές συμμετοχές του αγώνα.

Η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχει μόνο αγωνιστικό χαρακτήρα. Μέσα από τη συμμετοχή της στο κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χώρας επιδιώκει να μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της οδικής ασφάλειας, υπενθυμίζοντας ότι η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές και ποτέ στους δημόσιους δρόμους.

Μία συμμετοχή με έντονο συμβολισμό

Το αγωνιστικό Škoda Fabia RS Rally2 φέρει τα χαρακτηριστικά χρώματα και τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα του ελληνικού στόλου στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Παράλληλα με τον αγώνα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιούν δράσεις ενημέρωσης στο Service Park, προβάλλοντας τη σημασία της χρήσης ζώνης ασφαλείας, της αποφυγής οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, του σεβασμού των ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η τεράστια απήχηση του Ράλλυ Ακρόπολις ώστε να περάσει το μήνυμα ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός διεξάγεται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.

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