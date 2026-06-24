Ιδού το ανανεωμένο KTM 790 Duke - Πότε θα διατεθεί στην Ελλάδα;
Ιδού το ανανεωμένο KTM 790 Duke - Πότε θα διατεθεί στην Ελλάδα;
Η KTM αναβαθμίζει το μεσαίο της naked με νέο σχεδιασμό και καλύτερη γεωμετρία.
Στα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν για την KTM υπήρξε ένα μοντέλο το οποίο «κουβάλησε» την εταιρεία διατηρώντας καλές πωλήσεις. Μιλάμε φυσικά για το 790 Duke το οποίο συνδύασε προσιτή τιμή με ισχυρές επιδόσεις και καλά περιφερειακά διασκεδάζοντας τον αναβάτη στο έπακρο.
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