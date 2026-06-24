Διόδια: Βαριές καμπάνες για τους «δεν πληρώνω»

ότε, αρκετοί οδηγοί - μάλιστα και με την προτροπή κάποιων πολιτικών δυνάμεων - σήκωναν τις μπάρες των διοδίων ή περνούσαν πίσω από προπορευόμενο όχημα χωρίς να πληρώσουν. Σήμερα, όμως, το περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει γίνει αυστηρότερο, τα συστήματα ελέγχου είναι πλέον ιδιαίτερα εξελιγμένα και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων δεν δείχνουν καμία ανοχή σε τέτοιες πρακτικές.

Η διέλευση χωρίς καταβολή διοδίων δεν θεωρείται πλέον μια μορφή διαμαρτυρίας ή μια «γκρίζα» διαδικασία. Αντιμετωπίζεται ως κανονική παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επισύρει συγκεκριμένες κυρώσεις.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Το άρθρο 33 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει τη χρήση αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας, γεφυρών και σηράγγων όπου προβλέπεται η καταβολή διοδίων χωρίς την πληρωμή του αντίστοιχου τέλους.