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Αυτό το τζάμι θα γίνεται και κλιματιστικό
NEWSAUTO.GR

Αυτό το τζάμι θα γίνεται και κλιματιστικό

Η Tesla έρχεται να δώσει λύση στην υπερθέρμανση του εσωτερικού από την γυάλινη πανοραμική οροφή, δημιουργώντας ένα κρύσταλλο που είναι διάτρητο και… φυσά αέρα προς τους επιβάτες.

Αυτό το τζάμι θα γίνεται και κλιματιστικό
UPD:

Τα μοντέλα της Tesla έχουν γίνει γνωστά, μεταξύ άλλων και, για τις πανοραμικές ηλιοροφές τους, που εκτείνονται μέχρι το πίσω παρμπρίζ, ένα χαρακτηριστικό που βλέπουμε σε ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα.

Μπορεί η τεράστια ηλιοροφή να κάνει την καμπίνα πιο ηλιόλουστη και να αυξάνει την αίσθηση της ευρυχωρίας, ωστόσο έχει ως αρνητικό το γεγονός πως δημιουργεί ένα «φαινόμενο του θερμοκηπίου», ειδικά το καλοκαίρι όταν οι ακτίνες του ήλιου προκαλούν υπερθέρμανση στο εσωτερικό.

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UPD:
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