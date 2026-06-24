Και τετρακίνητο το Fiat Grande Panda - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Και τετρακίνητο το Fiat Grande Panda - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Το Grande Panda θα αποκτήσει και έκδοση με τετρακίνηση μέσα στον επόμενο χρόνο, σε μία ουσιαστικά ενσάρκωση του πρωτότυπου που είδαμε πέρυσι.
UPD:
Η επιστροφή μίας εκ των πιο εμβληματικών εκδόσεων στην ιστορία της Fiat βρίσκεται προ των πυλών.
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UPD:
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