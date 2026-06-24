Οδηγούμε πιο απρόσεκτα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
Οδηγούμε πιο απρόσεκτα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
Τα συστήματα ασφαλείας σώζουν ζωές, όμως αρκετοί ειδικοί αναρωτιούνται αν η υπερβολική αίσθηση προστασίας αλλάζει τον τρόπο που οδηγούμε και αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους στο δρόμο.
UPD:
Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πιο ασφαλή, πιο ήσυχα και πιο προηγμένα τεχνολογικά από ποτέ. Όμως όσο περισσότερο απομακρύνουν τον οδηγό από τον κίνδυνο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να αμελήσει ότι εξακολουθεί να υπάρχει.
Δείτε εδώ.
UPD:
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