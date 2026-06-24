Οδηγούμε πιο απρόσεκτα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα;

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πιο ασφαλή, πιο ήσυχα και πιο προηγμένα τεχνολογικά από ποτέ. Όμως όσο περισσότερο απομακρύνουν τον οδηγό από τον κίνδυνο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να αμελήσει ότι εξακολουθεί να υπάρχει.



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