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Οδηγούμε πιο απρόσεκτα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Οδηγούμε πιο απρόσεκτα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα;

Τα συστήματα ασφαλείας σώζουν ζωές, όμως αρκετοί ειδικοί αναρωτιούνται αν η υπερβολική αίσθηση προστασίας αλλάζει τον τρόπο που οδηγούμε και αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους στο δρόμο.

Οδηγούμε πιο απρόσεκτα με τα σύγχρονα αυτοκίνητα;
UPD:

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πιο ασφαλή, πιο ήσυχα και πιο προηγμένα τεχνολογικά από ποτέ. Όμως όσο περισσότερο απομακρύνουν τον οδηγό από τον κίνδυνο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να αμελήσει ότι εξακολουθεί να υπάρχει.

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UPD:
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