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41 συλλήψεις οδηγών στην Αττική σε μία εβδομάδα
NEWSAUTO.GR

41 συλλήψεις οδηγών στην Αττική σε μία εβδομάδα

Συνολικά 17 οδηγοί συνελήφθησαν επειδή οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ η Τροχαία πραγματοποίησε περισσότερους από 26.600 ελέγχους αλκοολομέτρησης σε όλη την Αττική.

41 συλλήψεις οδηγών στην Αττική σε μία εβδομάδα
UPD:

Σε εκτεταμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις 15 έως τις 22 Ιουνίου 2026, βεβαιώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις και έγιναν 41 συλλήψεις οδηγών σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.


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