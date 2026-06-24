41 συλλήψεις οδηγών στην Αττική σε μία εβδομάδα

Σε εκτεταμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής από τις 15 έως τις 22 Ιουνίου 2026, βεβαιώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις και έγιναν 41 συλλήψεις οδηγών σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.





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