Ιδού το νέο Audi A3
NEWSAUTO.GR

Ιδού το νέο Audi A3

Η Audi προχώρησε σε facelift του A3, κάνοντας πιο μοντέρνο το εσωτερικό και βελτιώνοντας τον εξοπλισμό του γερμανικού μοντέλου.

Ιδού το νέο Audi A3
UPD:

Το Audi Α3 ανανεώθηκε, με την εταιρεία να το «φρεσκάρει» στα σημεία για να το διατηρήσει ανταγωνιστικό. Οι αλλαγές βρίσκονται κυρίως στο εσωτερικό, καθώς και στον αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

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UPD:
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