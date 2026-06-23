Ιδού το νέο Audi A3
Ιδού το νέο Audi A3
Η Audi προχώρησε σε facelift του A3, κάνοντας πιο μοντέρνο το εσωτερικό και βελτιώνοντας τον εξοπλισμό του γερμανικού μοντέλου.
UPD:
Το Audi Α3 ανανεώθηκε, με την εταιρεία να το «φρεσκάρει» στα σημεία για να το διατηρήσει ανταγωνιστικό. Οι αλλαγές βρίσκονται κυρίως στο εσωτερικό, καθώς και στον αναβαθμισμένο εξοπλισμό.
UPD:
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