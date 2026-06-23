Ιδού το νέο Audi A3

Το Audi Α3 ανανεώθηκε, με την εταιρεία να το «φρεσκάρει» στα σημεία για να το διατηρήσει ανταγωνιστικό. Οι αλλαγές βρίσκονται κυρίως στο εσωτερικό, καθώς και στον αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

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