Δοκιμάζουμε το πιο σπορ Mini Aceman - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Αν υπάρχει μία μάρκα που θα ρίξεις το όνομά της σε μία συζήτηση και αμέσως θα αρχίσει μία μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στους φίλους του αυτοκινήτου, αυτή είναι η Mini.

Με οδηγικό ταπεραμέντο που κουβαλά ιστορία και αμαξώματα με ίσως την πιο χαρακτηριστική σχεδίαση στον κόσμο, τα μοντέλα της είτε τα λατρεύεις είτε λατρεύεις να τα μισείς.



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