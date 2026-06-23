Δοκιμάζουμε το πιο σπορ Mini Aceman - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το πιο σπορ Mini Aceman - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η Mini και η ηλεκτροκίνηση έχουν ή haters ή φανατικούς «εραστές». Το JCW Aceman είναι η απόδειξη ότι η βρετανική μάρκα έχει φροντίσει πολύ τους τελευταίους, προσφέροντας δύο σε ένα.

Δοκιμάζουμε το πιο σπορ Mini Aceman - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Αν υπάρχει μία μάρκα που θα ρίξεις το όνομά της σε μία συζήτηση και αμέσως θα αρχίσει μία μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στους φίλους του αυτοκινήτου, αυτή είναι η Mini.

Με οδηγικό ταπεραμέντο που κουβαλά ιστορία και αμαξώματα με ίσως την πιο χαρακτηριστική σχεδίαση στον κόσμο, τα μοντέλα της είτε τα λατρεύεις είτε λατρεύεις να τα μισείς.

Δείτε εδώ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης