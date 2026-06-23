Δοκιμάζουμε το πιο σπορ Mini Aceman - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το πιο σπορ Mini Aceman - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Mini και η ηλεκτροκίνηση έχουν ή haters ή φανατικούς «εραστές». Το JCW Aceman είναι η απόδειξη ότι η βρετανική μάρκα έχει φροντίσει πολύ τους τελευταίους, προσφέροντας δύο σε ένα.
Αν υπάρχει μία μάρκα που θα ρίξεις το όνομά της σε μία συζήτηση και αμέσως θα αρχίσει μία μεγάλη κουβέντα ανάμεσα στους φίλους του αυτοκινήτου, αυτή είναι η Mini.
Με οδηγικό ταπεραμέντο που κουβαλά ιστορία και αμαξώματα με ίσως την πιο χαρακτηριστική σχεδίαση στον κόσμο, τα μοντέλα της είτε τα λατρεύεις είτε λατρεύεις να τα μισείς.
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