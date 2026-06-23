Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Renault Megane

Στην πλήρη παρουσίαση του ανανεωμένου Megane E-Tech προχώρησε η Renault, η οποία επεμβαίνει στο ηλεκτρικό της C-Hatchback για πρώτη φορά από το 2022 που το παρουσίασε.





Το ανανεωμένο Megane E-Tech αποκτά αισθητά πιο δυναμική παρουσία στον δρόμο, με τη Renault να επεμβαίνει εκτενώς στο εμπρός τμήμα του αμαξώματος. Πέρα από τα φωτιστικά σώματα, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι νέας σχεδίασης, με τον προφυλακτήρα να υιοθετεί πιο έντονες γραμμές και τη νέα φωτεινή υπογραφή να αποτελείται από οκτώ φωτιζόμενα μοτίβα σε σχήμα ρόμβου, τα οποία παραπέμπουν στο λογότυπο της μάρκας.





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