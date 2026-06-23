Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να πάρει αγώνα Formula1 όπως το Μονακό

Μία πίστα διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Μία εγκατάσταση που θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλους αγώνες. Και φυσικά, το μεγάλο ερώτημα: μπορεί η Formula 1 να τρέξει κάποτε στην Ελλάδα;

Η απάντηση δεν είναι απλή. Ναι, τεχνικά μπορεί. Όχι, δεν αρκεί να φτιαχτεί μία πίστα προδιαγραφών Formula 1. Η κατασκευή ενός αυτοκινητοδρομίου FIA Grade 1 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αποτελεί εισιτήριο για το καλεντάρι. Η Formula 1 δεν πηγαίνει απλά όπου υπάρχει πίστα. Πηγαίνει εκεί όπου υπάρχει συνδυασμός εγκαταστάσεων, χρημάτων, πολιτικής βούλησης, τουριστικής αξίας, τηλεοπτικής εικόνας και μακροχρόνιας εμπορικής συμφωνίας.

Για να φιλοξενήσει μία χώρα Grand Prix, η πίστα πρέπει να πάρει την υψηλότερη πιστοποίηση της FIA, δηλαδή Grade 1. Αυτό σημαίνει συγκεκριμένες απαιτήσεις σε χάραξη, πλάτος, επιφάνεια, ζώνες διαφυγής, μπαριέρες, ιατρικό κέντρο, pit building, race control, paddock, προσβάσεις, συστήματα ασφαλείας και συνολική οργάνωση. Δεν μιλάμε για μία απλή αγωνιστική διαδρομή. Μιλάμε για εγκατάσταση που πρέπει να δεχθεί τα ταχύτερα μονοθέσια του πλανήτη, χιλιάδες ανθρώπους των ομάδων, τηλεοπτικές παραγωγές παγκόσμιας κλίμακας και δεκάδες χιλιάδες θεατές









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