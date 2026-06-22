Απίστευτο video: Αυτοκίνητο από τουβλάκια Lego έπιασε 111 χλμ/ώρα!
NEWSAUTO.GR

Απίστευτο video: Αυτοκίνητο από τουβλάκια Lego έπιασε 111 χλμ/ώρα!

Το LEGO x Koenigsegg είναι ένα πλήρους κλίμακας Sadair’s Spear το οποίο έφτασε τα 111 χλμ./ώρα στο Goodwood

Απίστευτο video: Αυτοκίνητο από τουβλάκια Lego έπιασε 111 χλμ/ώρα!
UPD:
Η συνεργασία της LEGO με την Koenigsegg πέρασε σε εντελώς νέο επίπεδο, καθώς ένα πλήρους μεγέθους, λειτουργικό μοντέλο κατασκευάστηκε αποκλειστικά από τουβλάκια και κατάφερε να κινηθεί με ταχύτητα έως και 111 χλμ./ώρα γράφοντας νέο ρεκόρ.

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UPD:
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