Απίστευτο video: Αυτοκίνητο από τουβλάκια Lego έπιασε 111 χλμ/ώρα!

Η συνεργασία της LEGO με την Koenigsegg πέρασε σε εντελώς νέο επίπεδο, καθώς ένα πλήρους μεγέθους, λειτουργικό μοντέλο κατασκευάστηκε αποκλειστικά από τουβλάκια και κατάφερε να κινηθεί με ταχύτητα έως και 111 χλμ./ώρα γράφοντας νέο ρεκόρ.