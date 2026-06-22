Η νέα... κολεξιόν της Maserati στην πασαρέλα

Η Maserati προχώρησε σε μια εκτεταμένη ανανέωση για τις GranTurismo, GranCabrio και Grecale, με αισθητικές επεμβάσεις που δημιουργούν σχεδιαστικούς δεσμούς με την MCPura αλλά και με σημαντικές αναβαθμίσεις σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς.