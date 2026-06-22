Η νέα... κολεξιόν της Maserati στην πασαρέλα
Η νέα... κολεξιόν της Maserati στην πασαρέλα
Η Maserati προχώρησε σε μια εκτεταμένη ανανέωση για τις GranTurismo, GranCabrio και Grecale, με αισθητικές επεμβάσεις που δημιουργούν σχεδιαστικούς δεσμούς με την MCPura αλλά και με σημαντικές αναβαθμίσεις σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς.
Σχεδόν τρία χρόνια μετά την παρουσίαση της τρέχουσας γενιάς των GranTurismo και GranCabrio η Maserati προχωρά σε ένα αισθητικό και τεχνολογικό φρεσκάρισμα των GT μοντέλων της.
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