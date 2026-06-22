Κυκλοφοριακές αλλαγές αύριο σε Αθήνα και Καλλιθέα
Κυκλοφοριακές αλλαγές αύριο σε Αθήνα και Καλλιθέα
Σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές θα ισχύσουν αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και της Καλλιθέας, λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου του SNF Nostos Run 2026.
Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα, εξαιτίας των αγώνων δρόμου 10 χιλιομέτρων, 6 χιλιομέτρων και 1.000 μέτρων των Special Olympics που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του SNF Nostos Run 2026.
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