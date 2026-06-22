Κυκλοφοριακές αλλαγές αύριο σε Αθήνα και Καλλιθέα

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το βράδυ της Τρίτης 23 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα, εξαιτίας των αγώνων δρόμου 10 χιλιομέτρων, 6 χιλιομέτρων και 1.000 μέτρων των Special Olympics που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του SNF Nostos Run 2026.



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