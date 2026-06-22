Η Ferrari τα έβαλε με την κινεζική Luxeed
Η Ferrari τα έβαλε με την κινεζική Luxeed
Η δημοσίευση φωτογραφιών του νέου Luxeed RX προκάλεσε τη μήνη και την έντονη αντίδραση των ανθρώπων της Ferrari. Δικαιολογημένα.
UPD:
Η κινεζική Luxeed δημιούργησε το RX, το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV μοντέλο της, το οποίο εξελίχθηκε από τη συνεργασία της με τις Huawei και Chery. Το αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε στον Τύπο από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής της Κίνας («MIIT») και αμέσως προκάλεσε αντιδράσεις.
UPD:
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