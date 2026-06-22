Οι γερμανικές μάρκες αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν κρίση

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στη Γερμανία αντιμετωπίζουν κρίση, και μάλιστα είναι απαισιόδοξες για το μέλλον. Το 33% από αυτές περιμένει να χειροτερέψει η κατάσταση μέχρι το 2027, σε αντίθεση με το 2025 που βλέπει τα πράγματα πιο θετικά. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η έρευνα που έκανε η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) σε 116 εταιρείες.

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