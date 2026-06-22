Οι γερμανικές μάρκες αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν κρίση
Οι γερμανικές μάρκες αυτοκινήτων αντιμετωπίζουν κρίση
Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν κρίση, και μέχρι το 2035 αναμένεται να απολύσουν αρκετό κόσμο, ενώ στρέφουν την προσοχή τους στο εξωτερικό.
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στη Γερμανία αντιμετωπίζουν κρίση, και μάλιστα είναι απαισιόδοξες για το μέλλον. Το 33% από αυτές περιμένει να χειροτερέψει η κατάσταση μέχρι το 2027, σε αντίθεση με το 2025 που βλέπει τα πράγματα πιο θετικά. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η έρευνα που έκανε η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) σε 116 εταιρείες.
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