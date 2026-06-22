Η Ευρώπη χτυπά με δασμούς τα Κινέζικα

Βάσει πληροφοριών τόσο από το Reuters όσο και από τη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν να επιβάλλουν νέους δασμούς στα κινεζικά μοντέλα τεχνολογίας Plug-in Hybrid τα οποία εισάγονται από την ασιατική χώρα και διατίθενται σε αυτή.