Η Ευρώπη χτυπά με δασμούς τα Κινέζικα
NEWSAUTO.GR

Η Ευρώπη χτυπά με δασμούς τα Κινέζικα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην Ε.Ε. εξετάζουν την πιθανότητα να επιβάλλουν επιπλέον δασμούς και στα κινεζικά PHEV που εισάγονται στα κράτη-μέλη της.

Η Ευρώπη χτυπά με δασμούς τα Κινέζικα
UPD:

Βάσει πληροφοριών τόσο από το Reuters όσο και από τη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν να επιβάλλουν νέους δασμούς στα κινεζικά μοντέλα τεχνολογίας Plug-in Hybrid τα οποία εισάγονται από την ασιατική χώρα και διατίθενται σε αυτή.

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UPD:
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