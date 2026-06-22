Η Ευρώπη χτυπά με δασμούς τα Κινέζικα
Η Ευρώπη χτυπά με δασμούς τα Κινέζικα
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην Ε.Ε. εξετάζουν την πιθανότητα να επιβάλλουν επιπλέον δασμούς και στα κινεζικά PHEV που εισάγονται στα κράτη-μέλη της.
UPD:
Βάσει πληροφοριών τόσο από το Reuters όσο και από τη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζουν να επιβάλλουν νέους δασμούς στα κινεζικά μοντέλα τεχνολογίας Plug-in Hybrid τα οποία εισάγονται από την ασιατική χώρα και διατίθενται σε αυτή.Δείτε εδώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα