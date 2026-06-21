Ιδού η συλλεκτική Ducati Formula 73
Ιδού η συλλεκτική Ducati Formula 73
Τιμή και δόξα στη θρυλική 750 Super Sport Desmo του Πολ Σμαρτ με την γοητευτική Formula 73.
Οι εκπλήξεις δεν έχουν σταματημό από την Ducati με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων. Οι Ιταλοί παρουσίασαν τη Formula 73, μια περιορισμένης παραγωγής μοτοσικλέτα που αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική 750 Super Sport Desmo.
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