Ιδού η συλλεκτική Ducati Formula 73

Οι εκπλήξεις δεν έχουν σταματημό από την Ducati με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων. Οι Ιταλοί παρουσίασαν τη Formula 73, μια περιορισμένης παραγωγής μοτοσικλέτα που αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική 750 Super Sport Desmo.