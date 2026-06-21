Αποστολή στο GP Βαρκελώνης με CUPRA Formentor 333 ίππων
Αποστολή στο GP Βαρκελώνης με CUPRA Formentor 333 ίππων
Το Formentor VZ είναι η καλύτερη υπενθύμιση του πώς και γιατί αγαπήσαμε από παιδιά τα αυτοκίνητα. Και δεν υπάρχει καλύτερη αφορμή να το οδηγήσεις από το Grand Prix στην περιφέρεια καταγωγής του.
Η Βαρκελώνη είναι μία από τις δημοφιλέστερες πόλεις στην Ισπανία και την Ευρώπη γενικότερα, για πληθώρα λόγων. Κάτι ο τουρισμός, κάτι η θρυλική ποδοσφαιρική ομάδα, κάτι τα όμορφα αξιοθέατά της, έχει γίνει ένας πολύ ελκυστικός προορισμός.
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