Αποστολή στο GP Βαρκελώνης με CUPRA Formentor 333 ίππων
NEWSAUTO.GR

Αποστολή στο GP Βαρκελώνης με CUPRA Formentor 333 ίππων

Το Formentor VZ είναι η καλύτερη υπενθύμιση του πώς και γιατί αγαπήσαμε από παιδιά τα αυτοκίνητα. Και δεν υπάρχει καλύτερη αφορμή να το οδηγήσεις από το Grand Prix στην περιφέρεια καταγωγής του.

Αποστολή στο GP Βαρκελώνης με CUPRA Formentor 333 ίππων
Η Βαρκελώνη είναι μία από τις δημοφιλέστερες πόλεις στην Ισπανία και την Ευρώπη γενικότερα, για πληθώρα λόγων. Κάτι ο τουρισμός, κάτι η θρυλική ποδοσφαιρική ομάδα, κάτι τα όμορφα αξιοθέατά της, έχει γίνει ένας πολύ ελκυστικός προορισμός.

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