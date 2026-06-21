Αποστολή στο GP Βαρκελώνης με CUPRA Formentor 333 ίππων

Το Formentor VZ είναι η καλύτερη υπενθύμιση του πώς και γιατί αγαπήσαμε από παιδιά τα αυτοκίνητα. Και δεν υπάρχει καλύτερη αφορμή να το οδηγήσεις από το Grand Prix στην περιφέρεια καταγωγής του.

