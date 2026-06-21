Ποια κινεζική μάρκα θέλει να ξεπεράσει την Toyota;

Μετά την ανάδειξή της σε πρωταθλητή στην ηλεκτροκίνηση η BYD βάζει σαν στόχο να γίνει ο Νο1 κατασκευαστής στην παγκόσμια αγορά στοχεύοντας σε μια πενταετία να ξεπεράσεις σε πωλήσεις την Toyota.

