Ποια κινεζική μάρκα θέλει να ξεπεράσει την Toyota;
Ποια κινεζική μάρκα θέλει να ξεπεράσει την Toyota;
Μετά την ανάδειξή της σε πρωταθλητή στην ηλεκτροκίνηση η BYD βάζει σαν στόχο να γίνει ο Νο1 κατασκευαστής στην παγκόσμια αγορά στοχεύοντας σε μια πενταετία να ξεπεράσεις σε πωλήσεις την Toyota.
Η BYD έχει εξελιχθεί μέσα σε λίγα χρόνια σε έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.
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