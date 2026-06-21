Η Seat έχει μέλλον!

Αποφασισμένη να διατηρήσει ενεργό ρόλο μέσα στον όμιλο Volkswagen είναι η Seat καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο πως προετοιμάζει μια σειρά από νέα μοντέλα που θα στοχεύουν στις πιο εμπορικές κατηγορίες της αγοράς.

