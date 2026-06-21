Η Seat έχει μέλλον!
Η Seat έχει μέλλον!
Αποφασισμένη να διατηρήσει ενεργό ρόλο μέσα στον όμιλο Volkswagen είναι η Seat καθώς είναι πλέον ξεκάθαρο πως προετοιμάζει μια σειρά από νέα μοντέλα που θα στοχεύουν στις πιο εμπορικές κατηγορίες της αγοράς.
Η πρόσφατη ανανέωση των Ibiza και Arona αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική επένδυση στη Seat μετά την παρουσίαση της τέταρτης γενιάς Leon το 2020, ενώ από το 2027 τα δύο μοντέλα θα αποκτήσουν και ήπια υβριδικά συστήματα κίνησης.
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