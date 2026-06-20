Το αυτοκίνητο που ποτέ δεν θα γίνει ηλεκτρικό

Ο CEO της Porsche έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας ότι το πιο εμβληματικό μοντέλο της μάρκας μπορεί να μη γίνει ποτέ ηλεκτρικό.

