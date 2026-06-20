Το αυτοκίνητο που ποτέ δεν θα γίνει ηλεκτρικό
Το αυτοκίνητο που ποτέ δεν θα γίνει ηλεκτρικό
Ο CEO της Porsche έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας ότι το πιο εμβληματικό μοντέλο της μάρκας μπορεί να μη γίνει ποτέ ηλεκτρικό.
Παρά τη γενικότερη στροφή της αυτοκινητοβιομηχανίας προς την ηλεκτροκίνηση, η εμβληματική 911 φαίνεται πως θα αποτελέσει την εξαίρεση στον κανόνα.
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