Ηλεκτρικό με ταχύτητες: Καλή ιδέα ή απλά ένα «τρικ»;
Ηλεκτρικό με ταχύτητες: Καλή ιδέα ή απλά ένα «τρικ»;
Το Hyundai Ioniq 5 N έγινε γνωστό για την προσομοίωση αλλαγής ταχυτήτων, που είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική. Υπάρχουν και εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχα συστήματα, ενώ άλλες θεωρούν πως δεν έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.
Όταν παρουσιάστηκε το Hyundai Ioniq 5 N, όλος ο πλανήτης είχε να μιλά για ένα κυρίως πράγμα: Πως το ηλεκτρικό sport hatchback είχε αλλαγές ταχυτήτων, που ήταν μεν εικονικές, ωστόσο έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτές ενός βενζινοκίνητου μοντέλου με αυτόματο σασμάν διπλού συμπλέκτη.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα