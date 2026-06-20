Ηλεκτρικό με ταχύτητες: Καλή ιδέα ή απλά ένα «τρικ»;

Όταν παρουσιάστηκε το Hyundai Ioniq 5 N, όλος ο πλανήτης είχε να μιλά για ένα κυρίως πράγμα: Πως το ηλεκτρικό sport hatchback είχε αλλαγές ταχυτήτων, που ήταν μεν εικονικές, ωστόσο έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτές ενός βενζινοκίνητου μοντέλου με αυτόματο σασμάν διπλού συμπλέκτη.