Ηλεκτρικό με ταχύτητες: Καλή ιδέα ή απλά ένα «τρικ»;
NEWSAUTO.GR

Ηλεκτρικό με ταχύτητες: Καλή ιδέα ή απλά ένα «τρικ»;

Το Hyundai Ioniq 5 N έγινε γνωστό για την προσομοίωση αλλαγής ταχυτήτων, που είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική. Υπάρχουν και εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχα συστήματα, ενώ άλλες θεωρούν πως δεν έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης.

Ηλεκτρικό με ταχύτητες: Καλή ιδέα ή απλά ένα «τρικ»;
Όταν παρουσιάστηκε το Hyundai Ioniq 5 N, όλος ο πλανήτης είχε να μιλά για ένα κυρίως πράγμα: Πως το ηλεκτρικό sport hatchback είχε αλλαγές ταχυτήτων, που ήταν μεν εικονικές, ωστόσο έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτές ενός βενζινοκίνητου μοντέλου με αυτόματο σασμάν διπλού συμπλέκτη.

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