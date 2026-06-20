Ferrari: Με ισχυρότερο κινητήρα στην Αυστρία

Οι αναβαθμίσεις που έφερε η Ferrari στην Βαρκελώνη ήταν άκρως επιτυχημένες. Και έπεται συνέχεια με τις δύο αναβαθμίσεις ADUO στον κινητήρα της SF-26. Η πρώτη εξ αυτών έρχεται στην Αυστρία.

