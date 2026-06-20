Ferrari: Με ισχυρότερο κινητήρα στην Αυστρία
Ferrari: Με ισχυρότερο κινητήρα στην Αυστρία
Οι αναβαθμίσεις που έφερε η Ferrari στην Βαρκελώνη ήταν άκρως επιτυχημένες. Και έπεται συνέχεια με τις δύο αναβαθμίσεις ADUO στον κινητήρα της SF-26. Η πρώτη εξ αυτών έρχεται στην Αυστρία.
Καιρό έχουμε να γράψουμε ότι ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων της Ferrari δούλεψε αμέσως. Ειλικρινά, δεν θυμόμαστε και εάν το έχουμε γράψει ποτέ από το 2022.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα