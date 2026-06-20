Τι πρέπει να κάνω στην οδήγηση μοτοσικλέτας με έντονο άνεμο;

Για τον μέσο αναβάτη, η βροχή ή το κρύο είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και προβλέψιμες δυσκολίες. Ο άνεμος όμως αποτελεί μια λιγότερο εμφανή αλλά εξίσου, αν όχι περισσότερο, επικίνδυνη συνθήκη, ειδικά όταν φυσά με ένταση.