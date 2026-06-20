Τι πρέπει να κάνω στην οδήγηση μοτοσικλέτας με έντονο άνεμο;
NEWSAUTO.GR

Τι πρέπει να κάνω στην οδήγηση μοτοσικλέτας με έντονο άνεμο;

Ο δυνατός άνεμος κατά τη διάρκεια της οδήγησης μοτοσικλέτας δεν πρέπει να υποτιμάται από τον αναβάτη.

Τι πρέπει να κάνω στην οδήγηση μοτοσικλέτας με έντονο άνεμο;
Για τον μέσο αναβάτη, η βροχή ή το κρύο είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και προβλέψιμες δυσκολίες. Ο άνεμος όμως αποτελεί μια λιγότερο εμφανή αλλά εξίσου, αν όχι περισσότερο, επικίνδυνη συνθήκη, ειδικά όταν φυσά με ένταση.

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