Τι πρέπει να κάνω στην οδήγηση μοτοσικλέτας με έντονο άνεμο;
Τι πρέπει να κάνω στην οδήγηση μοτοσικλέτας με έντονο άνεμο;
Ο δυνατός άνεμος κατά τη διάρκεια της οδήγησης μοτοσικλέτας δεν πρέπει να υποτιμάται από τον αναβάτη.
Για τον μέσο αναβάτη, η βροχή ή το κρύο είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και προβλέψιμες δυσκολίες. Ο άνεμος όμως αποτελεί μια λιγότερο εμφανή αλλά εξίσου, αν όχι περισσότερο, επικίνδυνη συνθήκη, ειδικά όταν φυσά με ένταση.
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