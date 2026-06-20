Τέλος στα μποτιλιαρίσματα - Έρχονται οι έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι

Πώς θα σας φαινόταν αν έβαζαν φανάρια στις εισόδους του Κηφισού; Ηδη πολλές χώρες το υλοποιούν, και μάλιστα έχουν δει αποτέλεσμα στη μείωση του μποτιλιαρίσματος.