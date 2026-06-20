Τέλος στα μποτιλιαρίσματα - Έρχονται οι έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι
Τέλος στα μποτιλιαρίσματα - Έρχονται οι έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι
Πώς θα σας φαινόταν αν έβαζαν φανάρια στις εισόδους του Κηφισού; Ηδη πολλές χώρες το υλοποιούν, και μάλιστα έχουν δει αποτέλεσμα στη μείωση του μποτιλιαρίσματος.
Μπορεί στην Ελλάδα να μας κακοφαίνεται -δικαίως- το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, όμως στην Καλιφόρνια τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.
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