Αυξήθηκαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα
NEWSAUTO.GR

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Σταθερή με μικρή ανοδική τάση οι πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. ποιες μάρκες πούλησαν τα περισσότερα το πρώτο πεντάμηνο του 2026.

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα
UPD:
Με αργά αλλά σταθερά βήματα, οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων παρουσιάζουν άνοδο στην Ελλάδα.

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UPD:
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