Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Omoda 5 EV - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η Omoda αποσκοπεί στο να δημιουργεί και να προσφέρει στην αγορά ποιοτικά, καλοεξοπλισμένα και οικονομικώς προσιτά μοντέλα. Το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 είναι διαθέσιμο και στην χώρα μας έχοντας αυτό ως στόχο.

