Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Omoda 5 EV - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Omoda 5 EV - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η Omoda αποσκοπεί στο να δημιουργεί και να προσφέρει στην αγορά ποιοτικά, καλοεξοπλισμένα και οικονομικώς προσιτά μοντέλα. Το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 είναι διαθέσιμο και στην χώρα μας έχοντας αυτό ως στόχο.

Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Omoda 5 EV - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
UPD:
Η νέα αυτοκινητική πραγματικότητα στην Ελλάδα διαμορφώνεται ακόμα, ωστόσο έχει καθοριστεί με σαφήνεια ποια θα είναι εφεξής.

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UPD:
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