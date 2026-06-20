Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Omoda 5 EV - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό Omoda 5 EV - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Η Omoda αποσκοπεί στο να δημιουργεί και να προσφέρει στην αγορά ποιοτικά, καλοεξοπλισμένα και οικονομικώς προσιτά μοντέλα. Το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 είναι διαθέσιμο και στην χώρα μας έχοντας αυτό ως στόχο.
UPD:
Η νέα αυτοκινητική πραγματικότητα στην Ελλάδα διαμορφώνεται ακόμα, ωστόσο έχει καθοριστεί με σαφήνεια ποια θα είναι εφεξής.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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