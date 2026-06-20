Ηρθε στην Ελλάδα το υβριδικό Chery Tiggo 7 HEV σε τιμή έκπληξη
NEWSAUTO.GR

Ηρθε στην Ελλάδα το υβριδικό Chery Tiggo 7 HEV σε τιμή έκπληξη

Η φουλ υβριδική έκδοση του Tiggo 7 είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας καιμάλιστα σε τιμή έκπληξη!

Ηρθε στην Ελλάδα το υβριδικό Chery Tiggo 7 HEV σε τιμή έκπληξη

Το Chery Tiggo 7 HEV, που διευρύνει τη γκάμα του δημοφιλούς SUV και στην Ελλάδα, αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, γνωστή ως CSH, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής της εταιρείας.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ







Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης