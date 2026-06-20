Ηρθε στην Ελλάδα το υβριδικό Chery Tiggo 7 HEV σε τιμή έκπληξη
Ηρθε στην Ελλάδα το υβριδικό Chery Tiggo 7 HEV σε τιμή έκπληξη
Η φουλ υβριδική έκδοση του Tiggo 7 είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας καιμάλιστα σε τιμή έκπληξη!
Η φουλ υβριδική έκδοση του Tiggo 7 είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας καιμάλιστα σε τιμή έκπληξη!
Το Chery Tiggo 7 HEV, που διευρύνει τη γκάμα του δημοφιλούς SUV και στην Ελλάδα, αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, γνωστή ως CSH, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής της εταιρείας.
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