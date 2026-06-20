Ποια είναι τα απαγορευμένα πετρελαιοκίνητα που θα σκανάρουν οι κάμερες;

Το Chery Tiggo 7 HEV, που διευρύνει τη γκάμα του δημοφιλούς SUV και στην Ελλάδα, αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, γνωστή ως CSH, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής της εταιρείας.

Στην περίπτωση του Tiggo 7 HEV, το σύστημα βασίζεται στον κινητήρα ACTECO 1.5 TGDI 5ης γενιάς, με θερμική απόδοση 44,5%. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους, ενώ ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η επίσημη μέση κατανάλωση που είναι μόλις 5,7 λίτρα/100 χιλιόμετρα. Όσο για τη συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 880 χιλιόμετρα.