Ποια είναι τα απαγορευμένα πετρελαιοκίνητα που θα σκανάρουν οι κάμερες;
Ποια είναι τα απαγορευμένα πετρελαιοκίνητα που θα σκανάρουν οι κάμερες;
Η φουλ υβριδική έκδοση του Tiggo 7 είναι πλέον διαθέσιμη και στη χώρα μας καιμάλιστα σε τιμή έκπληξη!
UPD:
Το Chery Tiggo 7 HEV, που διευρύνει τη γκάμα του δημοφιλούς SUV και στην Ελλάδα, αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid, γνωστή ως CSH, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής της εταιρείας.
Στην περίπτωση του Tiggo 7 HEV, το σύστημα βασίζεται στον κινητήρα ACTECO 1.5 TGDI 5ης γενιάς, με θερμική απόδοση 44,5%. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους, ενώ ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η επίσημη μέση κατανάλωση που είναι μόλις 5,7 λίτρα/100 χιλιόμετρα. Όσο για τη συνολική αυτονομία φτάνει έως τα 880 χιλιόμετρα.
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UPD:
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