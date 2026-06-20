Έρευνα: Τι σχέση έχουν τα σπορ αυτοκίνητα με το ανδρικό μέγεθος;
Έρευνα: Τι σχέση έχουν τα σπορ αυτοκίνητα με το ανδρικό μέγεθος;
Μία νέα έρευνα από τη Βρετανία επιχειρεί να εξετάσει αν το πιο διάσημο στερεότυπο της αυτοκίνησης έχει τελικά κάποια επιστημονική βάση.
Μία νέα έρευνα από τη Βρετανία επιχειρεί να εξετάσει αν το πιο διάσημο στερεότυπο της αυτοκίνησης έχει τελικά κάποια επιστημονική βάση.
UPD:
Τα στερεότυπα για αυτούς που οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα και το μέγεθος του μορίου τους υπάρχουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, πιθανότατα από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρώτο γρήγορο αυτοκίνητο. Στο παρελθόν έχουν γίνει διάφορες μελέτες, που έχουν ως στόχο να κατανοήσουν καλύτερα την ψυχολογία του άνδρα και τους λόγους για τους οποίους αγοράζει ένα sport όχημα.
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UPD:
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