Έρευνα: Τι σχέση έχουν τα σπορ αυτοκίνητα με το ανδρικό μέγεθος;

Τα στερεότυπα για αυτούς που οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα και το μέγεθος του μορίου τους υπάρχουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, πιθανότατα από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρώτο γρήγορο αυτοκίνητο. Στο παρελθόν έχουν γίνει διάφορες μελέτες, που έχουν ως στόχο να κατανοήσουν καλύτερα την ψυχολογία του άνδρα και τους λόγους για τους οποίους αγοράζει ένα sport όχημα.





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