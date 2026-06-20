Έρευνα: Τι σχέση έχουν τα σπορ αυτοκίνητα με το ανδρικό μέγεθος;
NEWSAUTO.GR

Έρευνα: Τι σχέση έχουν τα σπορ αυτοκίνητα με το ανδρικό μέγεθος;

Μία νέα έρευνα από τη Βρετανία επιχειρεί να εξετάσει αν το πιο διάσημο στερεότυπο της αυτοκίνησης έχει τελικά κάποια επιστημονική βάση.

Έρευνα: Τι σχέση έχουν τα σπορ αυτοκίνητα με το ανδρικό μέγεθος;
UPD:

Τα στερεότυπα για αυτούς που οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα και το μέγεθος του μορίου τους υπάρχουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, πιθανότατα από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το πρώτο γρήγορο αυτοκίνητο. Στο παρελθόν έχουν γίνει διάφορες μελέτες, που έχουν ως στόχο να κατανοήσουν καλύτερα την ψυχολογία του άνδρα και τους λόγους για τους οποίους αγοράζει ένα sport όχημα.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης