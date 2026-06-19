Ελλάδα: Ιστορική ανατροπή στην αγορά μοτοσικλέτας
Ελλάδα: Ιστορική ανατροπή στην αγορά μοτοσικλέτας
Η CFMoto γκρέμισε την Honda από την κορυφή και έγραψε ιστορία στο πρώτο πεντάμηνο του 2026.
UPD:
Τα αποτελέσματα στις ταξινομήσεις δικύκλων στην Ελλάδα το πρώτο πεντάμηνο του 2026 μας έφερε μπροστά σε ένα ιστορικό γεγονός.
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UPD:
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