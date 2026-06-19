Έτοιμο το φθηνό ηλεκτρικό για όλους - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Έτοιμο το φθηνό ηλεκτρικό για όλους - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Dacia ετοιμάζει τη δεύτερη γενιά του Spring, του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου πόλης της και μας δίνει μια μικρή πρώτη γεύση.

Έτοιμο το φθηνό ηλεκτρικό για όλους - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Η Dacia θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του Spring, που μέχρι στιγμής έχει αποκτηθεί από σχεδόν 210.000 Ευρωπαίους, με τη δεύτερη γενιά του μικρού ηλεκτρικού μοντέλου της.

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