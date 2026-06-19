Έτοιμο το φθηνό ηλεκτρικό για όλους - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Dacia θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του Spring, που μέχρι στιγμής έχει αποκτηθεί από σχεδόν 210.000 Ευρωπαίους, με τη δεύτερη γενιά του μικρού ηλεκτρικού μοντέλου της.