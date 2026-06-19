Τα SUV που δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το 79% των επιβατικών αυτοκινήτων έχουν ηλικία άνω των 10 ετών, η ερώτηση «πόσο θα κρατήσει;» δεν είναι απλά η πιο συνηθισμένη είναι η πιο ουσιαστική. Για τον Έλληνα οδηγό που κρατά το αυτοκίνητό του για πάνω από μια δεκαετία, η επιλογή SUV ή crossover δεν είναι μια απόφαση στιγμής. Είναι μια επένδυση που πρέπει να αντέξει.