Τα SUV που δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ
Τα SUV που δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το 79% των επιβατικών αυτοκινήτων έχουν ηλικία άνω των 10 ετών, η ερώτηση «πόσο θα κρατήσει;» δεν είναι απλά η πιο συνηθισμένη είναι η πιο ουσιαστική. Για τον Έλληνα οδηγό που κρατά το αυτοκίνητό του για πάνω από μια δεκαετία, η επιλογή SUV ή crossover δεν είναι μια απόφαση στιγμής. Είναι μια επένδυση που πρέπει να αντέξει.
UPD:
Εννιά μοντέλα -πέντε ιαπωνικά, τέσσερα γερμανικά- έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι μπορούν να φτάσουν τα 500.000 χιλιόμετρα χωρίς να σε στείλουν στο συνεργείο με απρόβλεπτες αιτίες. Γιατί η αξιοπιστία μετράει διαφορετικά στην Ελλάδα…
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα