Τι μπορείς να κάνεις με την CFMoto Dual 250 στο νησί; (+video)
NEWSAUTO.GR

Τι μπορείς να κάνεις με την CFMoto Dual 250 στο νησί; (+video)

Η μοτοσικλέτα που ταιριάζει απόλυτα στη ζωή του νησιού.

Τι μπορείς να κάνεις με την CFMoto Dual 250 στο νησί; (+video)
Υπάρχουν λίγα μέρη όπου μια μικρή adventure μοτοσικλέτα μπορεί να δείξει τόσο ολοκληρωμένα τον χαρακτήρα της όσο σε ένα ελληνικό νησί. Η CFMoto Dual 250 μοιάζει σχεδόν φτιαγμένη για αυτή τη χρήση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, οικονομία και δυνατότητα κίνησης σε κάθε είδους δρόμο.

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