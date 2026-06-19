Τα SUV που δεν θα σε απογοητεύσουν ποτέ
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το 79% των επιβατικών αυτοκινήτων έχουν ηλικία άνω των 10 ετών, η ερώτηση «πόσο θα κρατήσει;» δεν είναι απλά η πιο συνηθισμένη είναι η πιο ουσιαστική. Για τον Έλληνα οδηγό που κρατά το αυτοκίνητό του για πάνω από μια δεκαετία, η επιλογή SUV ή crossover δεν είναι μια απόφαση στιγμής. Είναι μια επένδυση που πρέπει να αντέξει.
Εννιά μοντέλα — πέντε ιαπωνικά, τέσσερα γερμανικά — έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι μπορούν να φτάσουν τα 500.000 χιλιόμετρα χωρίς να σε στείλουν στο συνεργείο με απρόβλεπτες αιτίες. Γιατί η αξιοπιστία μετράει διαφορετικά στην Ελλάδα...
Η ελληνική αγορά μεταχειρισμένων έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Όλο και περισσότεροι αγοραστές αναζητούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 2–4 ετών με χαμηλά χιλιόμετρα και πλήρες ιστορικό συντήρησης, αλλά η πλειονότητα εξακολουθεί να κινείται σε παλαιότερα μοντέλα λόγω προϋπολογισμού. Σε αυτό το σκηνικό, η επιλογή ενός SUV με αποδεδειγμένο ιστορικό αξιοπιστίας δεν είναι πολυτέλεια — είναι πρακτική λογική.
Τα ιαπωνικά μοντέλα κατακτούν τη φήμη τους μέσα από τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες και τον απλό σχεδιασμό τους. Τα γερμανικά στηρίζονται στην τεχνολογία και το υψηλό επίπεδο κατασκευής. Και τα εννιά έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: αντέχουν, αρκεί να τα φροντίζεις.
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