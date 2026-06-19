Το βλέπεις σήμερα, το οδηγείς σε 48 ώρες (+video)

Το νέο Citroen C3 συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και σύγχρονη σχεδίαση, ενώ τώρα είναι διαθέσιμο άμεσα με παράδοση σε μόλις 48 ώρες.