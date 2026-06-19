Το βλέπεις σήμερα, το οδηγείς σε 48 ώρες (+video)
Το βλέπεις σήμερα, το οδηγείς σε 48 ώρες (+video)
Το νέο Citroen C3 συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και σύγχρονη σχεδίαση, ενώ τώρα είναι διαθέσιμο άμεσα με παράδοση σε μόλις 48 ώρες.
UPD:
Η άμεση διαθεσιμότητα είναι πλέον ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια αγοράς αυτοκινήτου. Και εδώ το νέο Citroen C3 αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.
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UPD:
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