Αυτοκινητοβιομηχανία κατηγορείται οτι παραποίησε στοιχεία ασφαλείας
Αυτοκινητοβιομηχανία κατηγορείται οτι παραποίησε στοιχεία ασφαλείας
Στο στόχαστρο ερευνητών και φορέων οδικής ασφάλειας βρίσκεται η εταιρεία, καθώς κατηγορείται ότι παρουσίασε παραπλανητικά στοιχεία για τις επιδόσεις ασφαλείας του συστήματος Full Self-Driving.
Στο στόχαστρο ερευνητών και φορέων οδικής ασφάλειας βρίσκεται η εταιρεία, καθώς κατηγορείται ότι παρουσίασε παραπλανητικά στοιχεία για τις επιδόσεις ασφαλείας του συστήματος Full Self-Driving.
UPD:
Όπως λέγεται λοιπό, η αμερικάνικη εταιρία επιχείρησε να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. Τι ακριβώς συνέβη;
Νέες αμφισβητήσεις σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων που χρησιμοποιεί η Tesla για να προωθήσει το σύστημα Full Self-Driving (FSD) έχουν πυροδοτήσει αντιδράσεις στην Ευρώπη, δημιουργώντας έναν ακόμη πονοκέφαλο για την αμερικανική εταιρεία σε μια περίοδο κατά την οποία επιδιώκει να επεκτείνει τη διάθεση των προηγμένων λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης στις ευρωπαϊκές αγορές.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Νέες αμφισβητήσεις σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων που χρησιμοποιεί η Tesla για να προωθήσει το σύστημα Full Self-Driving (FSD) έχουν πυροδοτήσει αντιδράσεις στην Ευρώπη, δημιουργώντας έναν ακόμη πονοκέφαλο για την αμερικανική εταιρεία σε μια περίοδο κατά την οποία επιδιώκει να επεκτείνει τη διάθεση των προηγμένων λειτουργιών αυτόνομης οδήγησης στις ευρωπαϊκές αγορές.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
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