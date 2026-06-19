Αυτοκινητοβιομηχανία κατηγορείται οτι παραποίησε στοιχεία ασφαλείας

Στο στόχαστρο ερευνητών και φορέων οδικής ασφάλειας βρίσκεται η εταιρεία, καθώς κατηγορείται ότι παρουσίασε παραπλανητικά στοιχεία για τις επιδόσεις ασφαλείας του συστήματος Full Self-Driving.