Το Xpeng P7+ διαθέσιμο στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Ως τώρα, στην Ελλάδα γνωρίζαμε την Xpeng από τα ηλεκτροκίνητα SUV G6 και G9, τα οποία έχουν αφήσει καλές εντυπώσεις με αυτά που προσφέρουν. Ωστόσο, τα στελέχη της ελληνικής αντιπροσωπείας αποφάσισαν να ενισχύσουν την γκάμα της με την προσθήκη του νέου P7+.