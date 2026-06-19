Το Xpeng P7+ διαθέσιμο στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Το Xpeng P7+ διαθέσιμο στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Από την επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Xpeng ανακοινώθηκε ότι είναι διαθέσιμο πλέον και στη χώρα μας το νέο P7+, το οποίο προκαλεί εντύπωση με τη σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά του.
UPD:
Ως τώρα, στην Ελλάδα γνωρίζαμε την Xpeng από τα ηλεκτροκίνητα SUV G6 και G9, τα οποία έχουν αφήσει καλές εντυπώσεις με αυτά που προσφέρουν. Ωστόσο, τα στελέχη της ελληνικής αντιπροσωπείας αποφάσισαν να ενισχύσουν την γκάμα της με την προσθήκη του νέου P7+.
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UPD:
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