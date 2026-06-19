Το Xpeng P7+ διαθέσιμο στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Το Xpeng P7+ διαθέσιμο στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Από την επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία της Xpeng ανακοινώθηκε ότι είναι διαθέσιμο πλέον και στη χώρα μας το νέο P7+, το οποίο προκαλεί εντύπωση με τη σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά του.

Το Xpeng P7+ διαθέσιμο στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
UPD:
Ως τώρα, στην Ελλάδα γνωρίζαμε την Xpeng από τα ηλεκτροκίνητα SUV G6 και G9, τα οποία έχουν αφήσει καλές εντυπώσεις με αυτά που προσφέρουν. Ωστόσο, τα στελέχη της ελληνικής αντιπροσωπείας αποφάσισαν να ενισχύσουν την γκάμα της με την προσθήκη του νέου P7+.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης