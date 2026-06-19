Οδηγούμε τη νέα Mercedes-Benz VLE στην Ισπανία - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Στη Χώρα των Βάσκων και με φόντο τις εντυπωσιακές διαδρομές γύρω από το Μπιλμπάο, η Mercedes-Benz μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά ένα από τα σημαντικότερα μεγάλα MPV της τελευταίας δεκαετίας.