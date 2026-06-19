Πότε έρχεται στην Ελλάδα η δίλιτρη Lotus Eletre με τους 952 ίππους;

Η Lotus Eletre, το πρώτο SUV στην ιστορία της βρετανικής φίρμας, κυκλοφορεί μόνο ως ηλεκτρικό. Πλέον ετοιμάζεται να προστεθεί στη γκάμα του μοντέλου και Plug-in υβριδική έκδοση, η οποία αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα μετά το καλοκαίρι.





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