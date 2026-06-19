Πότε έρχεται στην Ελλάδα η δίλιτρη Lotus Eletre με τους 952 ίππους;
Πότε έρχεται στην Ελλάδα η δίλιτρη Lotus Eletre με τους 952 ίππους;
Το επιβλητικό SUV της Lotus εμπλουτίζεται σε εκδόσεις και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σύντομα στους δρόμους και ως υβριδικό…
Το επιβλητικό SUV της Lotus εμπλουτίζεται σε εκδόσεις και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει σύντομα στους δρόμους και ως υβριδικό…
Η Lotus Eletre, το πρώτο SUV στην ιστορία της βρετανικής φίρμας, κυκλοφορεί μόνο ως ηλεκτρικό. Πλέον ετοιμάζεται να προστεθεί στη γκάμα του μοντέλου και Plug-in υβριδική έκδοση, η οποία αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα μετά το καλοκαίρι.
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