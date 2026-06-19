Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα - Με αυτονομία +900 χιλιόμετρα
Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα - Με αυτονομία +900 χιλιόμετρα
Με αυτονομία που ξεπερνά τα 900 χιλιόμετρα, αρχιτεκτονική 800 Volt και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW Σειρά 3 είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία στην Ελλάδα.
Με αυτονομία που ξεπερνά τα 900 χιλιόμετρα, αρχιτεκτονική 800 Volt και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW Σειρά 3 είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία στην Ελλάδα.
Η BMW ξεκίνησε τις παραγγελίες της νέας BMW i3, ενός μοντέλου που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γερμανική μάρκα, καθώς αποτελεί την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της εμβληματικής Σειράς 3. Η άφιξή της σηματοδοτεί την είσοδο της BMW στη νέα εποχή της Neue Klasse, της τεχνολογικής πλατφόρμας πάνω στην οποία θα βασιστούν τα επόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας.
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