Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα - Με αυτονομία +900 χιλιόμετρα
NEWSAUTO.GR

Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα - Με αυτονομία +900 χιλιόμετρα

Με αυτονομία που ξεπερνά τα 900 χιλιόμετρα, αρχιτεκτονική 800 Volt και προηγμένα συστήματα συνδεσιμότητας, η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW Σειρά 3 είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία στην Ελλάδα.

Άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα - Με αυτονομία +900 χιλιόμετρα

Η BMW ξεκίνησε τις παραγγελίες της νέας BMW i3, ενός μοντέλου που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γερμανική μάρκα, καθώς αποτελεί την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή της εμβληματικής Σειράς 3. Η άφιξή της σηματοδοτεί την είσοδο της BMW στη νέα εποχή της Neue Klasse, της τεχνολογικής πλατφόρμας πάνω στην οποία θα βασιστούν τα επόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας.

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