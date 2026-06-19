Χιλιάδες diesel αυτοκίνητα κόβονται στα ΚΤΕΟ
NEWSAUTO.GR

Χιλιάδες diesel αυτοκίνητα κόβονται στα ΚΤΕΟ

Το diesel είναι ακόμα στην καθημερινή μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων. Και μέχρι πρόσφατα, ο έλεγχος που έπρεπε να περνάει ένα πετρελαιοκίνητο στο ΚΤΕΟ ήταν στην ουσία ένας οπτικός έλεγχος με επιστημονική επίχριση: αν δεν «καπνίζει», περνάει.

Χιλιάδες diesel αυτοκίνητα κόβονται στα ΚΤΕΟ
UPD:

Αυτό το σύστημα, που άφηνε ανοιχτό ένα παράθυρο για αυτοκίνητα με αφαιρεμένο ή εξουδετερωμένο φίλτρο μικροσωματιδίων, τελειώνει. Και η αλλαγή που ήρθε με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού ριζικά — για Αττική και Θεσσαλονίκη πρώτα, αλλά με σαφή κατεύθυνση.

Από τον καπνό στα αόρατα σωματίδια
Η παλιά μέτρηση θολερότητας — το λεγόμενο opacimetry test — μετρούσε αν τα καυσαέρια φαίνονται σκοτεινά στο μάτι. Το πρόβλημα; Ένα αυτοκίνητο χωρίς ενεργό DPF μπορεί κάλλιστα να εκπέμπει τεράστιες ποσότητες μικροσωματιδίων χωρίς να βγάζει εμφανή μαύρο καπνό. Τα



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