Χιλιάδες diesel αυτοκίνητα κόβονται στα ΚΤΕΟ

Αυτό το σύστημα, που άφηνε ανοιχτό ένα παράθυρο για αυτοκίνητα με αφαιρεμένο ή εξουδετερωμένο φίλτρο μικροσωματιδίων, τελειώνει. Και η αλλαγή που ήρθε με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού ριζικά — για Αττική και Θεσσαλονίκη πρώτα, αλλά με σαφή κατεύθυνση.

Από τον καπνό στα αόρατα σωματίδια

Η παλιά μέτρηση θολερότητας — το λεγόμενο opacimetry test — μετρούσε αν τα καυσαέρια φαίνονται σκοτεινά στο μάτι. Το πρόβλημα; Ένα αυτοκίνητο χωρίς ενεργό DPF μπορεί κάλλιστα να εκπέμπει τεράστιες ποσότητες μικροσωματιδίων χωρίς να βγάζει εμφανή μαύρο καπνό. Τα