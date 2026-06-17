Ψηφιακά γκάζια με το laptop της Ferrari - Δείτε πόσο κοστίζει
NEWSAUTO.GR

Ψηφιακά γκάζια με το laptop της Ferrari - Δείτε πόσο κοστίζει

Ferrari και HP παρουσιάζουν συλλεκτικό laptop ορατό σύστημα ψύξης και σκελετό από ανθρακονήματα.

Ψηφιακά γκάζια με το laptop της Ferrari - Δείτε πόσο κοστίζει
Ο τελευταίος μήνας ήταν αρκετά δύσκολος για την Ferrari καθώς δέχτηκε σκληρή κριτική για το νέο της ηλεκτρικό Luce.

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